Reggina: Ulivieri: ‘Drago allenatore bravo, ma ha detto una stupidaggine’

Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, tecnico espertissimo con una lunga carriera alle spalle e quella parentesi alla Reggina nella stagione 2007-2008. L’esonero forse inaspettato, ma anche ricordi piacevoli ed il coraggio di lanciare nella mischia due giovanissimi cresciuti nel settore giovanile.

Ha partecipato alla trasmissione web #hasegnatolareggina in onda su Radio Reggio Più, questi alcuni passaggi del suo intervento:

“Con me giocarono da giovanissimi Missiroli e Ceravolo, ma non per necessità quanto invece per meriti. Missiroli era un ragazzo con tanta applicazione e linearità di gioco. Ha realizzato meno gol di quanti ne avrebbe potuti fare in realtà.

Quella Reggina l’ho gestita con le regole mie, ognuno ha il suo metodo, andai anche in conflitto qualche volta con la dirigenza. C’era un buon gruppo, si era riusciti ad invertire la media, ma caratterizzato quel percorso con una serie di alti e bassi”.