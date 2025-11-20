Reggina, Iacopino: ‘Non vedo compratori. Clima pesante’

Il pensiero di Franco Iacopino espresso su Gazzetta del Sud: “Domenica ho assistito a una prova imbarazzante. È evidente che qualcosa non va. Il ds dice di aver costruito un organico importante, ma i segnali arrivati dal campo non sono stati confortanti.

Non so cosa stia realmente accadendo, soltanto chi vive realmente lo spogliatoio può comprenderlo. Gente che se ne vuole andare, ora potrebbe toccare a Di Grazia, dichiarazioni inopportune e tanti altri atteggiamenti stanno rendendo il clima pesante”.

“Comprendo lo stato d’animo della piazza, però all’orizzonte non vedo alcun compratore. Non è il momento delle divisioni. Siamo ancora nel mese di novembre e la Reggina ha le carte in regola per cominciare un filotto e rimettersi in carreggiata. Non ci si può arrendere. Il campionato è livellato verso il basso, non esiste una formazione leader“.