Reggina, fuori Bellomo, mister Drago rinforzerà il centrocampo?

Pareri discordanti sulla prestazione. C’è chi sostiene che la squadra abbia per lunghi tratti subìto il Rende non giocando una buona gara, in tanti, c’è chi invece ha parlato di un processo di crescita da parte del gruppo, in pochi.

Ancora più corposo il gruppo di chi invece sostiene che per l’equilibrio di squadra, l’atteggiamento tattico dovrebbe essere rivisitato dal tecnico Drago, soprattutto sulla linea mediana dove spesso si è in inferiorità numerica.

Come ci sono giudizi unanimi sulle qualità di Nicola Bellomo e la collocazione dello stesso ancora in via di definizione. L’estroso numero trenta amaranto, per la sfida con la Paganese non ci sarà causa squalifica ed allora è possibile che, approfittando della sua assenza, mister Drago provi soluzioni alternative nello schieramento. Ci sono tanti giorni a disposizione per fare valutazioni ed approfondimenti, ma la curiosità di tutti è vedere all’opera una squadra che possa giocare con un centrocampo costruito su tre elementi ma di ruolo.

Vedremo quello che accadrà in terra campana, di sicuro, a prescindere dalle decisioni che verranno assunte, l’appuntamento con la vittoria non è più rimandabile.

