La reggina Gabriella Ripepi argento e bronzo al Campionato Europeo di Brazilian Jiu Jitsu

Una vita dedicata allo sport e a rincorrere un sogno. É la storia della giovane reggina Gabriella Ripepi. Un curriculum sportivo di tutto rispetto, che più volte l’ha vista sfiorare il tetto del mondo ed ora la vede quasi in cima ai campionati italiani ed europei.

Nuove soddisfazioni per l’atleta reggina, capace di ottenere l’argento e il bronzo al Campionato Europeo di Brazilian Jiu Jitsu, rispettivamente nella categoria delle cinture marroni -69 kg master 1 (argento) e nell’assoluto (senza limiti di peso) delle cinture marroni master 1 (bronzo).

Si tratta di uno dei campionati mondiali più difficili, dove gli atleti si sfidano per raggiungere i primi posti del podio e quindi aggiudicarsi la vittoria non è mai semplice.

“Il campionato Europeo è una delle gare più importanti per il nostro sport, dura solitamente una settimana intera e si tiene a Lisbona. Per la prima volta quest’anno è stato ospitato a Ostia (Roma) in modo da renderlo accessibile ad atleti provenienti da tutta L’ Europa. E’ stato un evento bellissimo per tutti gli atleti, molti dei quali hanno ripreso a gareggiare solo adesso dopo questi ultimi anni di pandemia.

Speravamo di portare a casa più risultati ; lavoreremo duro per ottenere migliori successi nei prossimi campionati sperando che sempre più gente si avvicini alla nostra arte marziale”, le parole della stessa Ripepi.