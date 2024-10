Reggina, Gagliardi: ‘Toscano scelta giusta, Gallo e Taibi garanzie’

Ormai dato per prossimo allenatore della Reggina, di Mimmo Toscano parla l’attuale consulente tecnico del Rende con un importante passato in amaranto l’avvocato Franco Gagliardi a Gazzetta del Sud: “Conosco bene Mimmo Toscano. Lo feci giocare da esterno in quella famosa partita di Reggio Emilia che ci consentì di rimanere in serie B. Se arriverà a Reggio con le giuste motivazioni riuscirà a raggiungere qualsiasi risultato.

Mimmo Toscano è molto bravo e mi fa piacere che la società lo abbia scelto, ha fatto bene anche alla Feralpisalò. Reggio è la sua città e sono convinto che i tifosi lo accoglieranno a braccia aperte.

Il presidente Gallo? E’ una garanzia, riporterà la Reggina in alto ma non bisogna avere fretta, come anche Taibi che è stato riconfermato, è un ottimo direttore sportivo e lo ha già dimostrato.

Per la prossima stagione c’è già una buona base di partenza. Elementi come Bellomo, Doumbia, Baclet e Strambelli sono un lusso per la categoria. Migliorerei il reparto difensivo, poi un portiere di esperienza ed un forte centravanti. Awua? Non è un giocatore nostro, sarei felicissimo se la Reggina lo prendesse ma c’è tanta concorrenza”.

