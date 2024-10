Reggina, Gallo ennesima promessa mantenuta, ma è goliardica (le frittole) – VIDEO

Si è svolto stamane l’assaggio ufficiale della pietanza reggina per antonomasia da parte del Presidente della Reggina Luca Gallo. Organizzatori dell’incontro sono stati Alfredo Auspici e Franco Polimeni, il duo comico di Chisti Simu. Oltre alla calorosa accoglienza ed ai doni offerti in particolar modo dal maestro Alessandro Allegra che ha omaggiato di un ritratto il massimo dirigente amaranto, c’è stata un’esibizione di Quintino Aloi artista reggino che con un gioco di colori ha rappresentato il volto di Gallo, che è rimasto felice per il trattamento ricevuto.

Nessun commento dopo il primo boccone del panino con le frittole, ha atteso di finirlo il Presidente per esprimere la sua totale approvazione. La prelibata pietanza è stata accompagnata da un buon bicchiere di vino oltre che a cori, sciarpate ed il ritrovato entusiasmo dell’ambiente che è carico più che mai per il derby di domani contro il Catanzaro.

