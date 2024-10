Reggina, Luca Gallo: ‘Le ambizioni continuano ad animare il nostro operato’

Alla vigilia di Reggina-Alessandria, l’annuncio da parte del club amaranto del “nuovo” incarico affidato all’avvocato Vincenzo Iiriti, già DG all’inizio dell’avventura del presidente Luca Gallo alla guida della Reggina e determinante nella scelta indirizzata verso la società reggina. Lo stesso massimo dirigente ha voluto dire la sua su questo ritorno:

“Anche in questa occasione mi preme ribadire che la figura dell’avvocato Iiriti è stata fondamentale, nel far si che la mia scelta di entrare nel mondo del calcio ricadesse sulla Reggina. Quando, per motivi personali, decise di lasciare l’incarico di direttore generale, dentro di me ho sempre saputo che non si sarebbe trattato di un addio, ma di un arrivederci. Con il suo insediamento abbiamo iniziato a gettare delle basi importanti, con il suo ritorno ribadiamo con fermezza che quelle basi e quelle ambizioni continuano ad animare il nostro operato”.