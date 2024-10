Reggina: il presidente Luca Gallo al S. Agata aspetta Marco Baroni

Marco Baroni in viaggio verso Reggio Calabria per iniziare una nuova avventura in panchina. L’allenatore prossimo amaranto dovrebbe arrivare questa sera in città, con il presidente Luca Gallo ad attenderlo presso il centro sportivo S. Agata dove nel pomeriggio diversi sono stati i confronti tra il massimo dirigente ed i suoi più stretti collaboratori.

Baroni per provare a ribaltare una situazione preoccupante

Dicevamo di Marco Baroni. A lui la Reggina si affiderà per tentare di risalire la china, rialzare la testa dopo un periodo veramente buio caratterizzato da sei sconfitte nelle ultime sette gare, l’ultima quella interna contro il Venezia, al termine di una gara che ha visto gli amaranto in vantaggio dopo la fine del primo tempo e poi secondo copione, crollati nella seconda parte dove ha subìto due tiri e due gol.

Cosa cambierà con il nuovo tecnico?

C’è curiosità per capire come il nuovo allenatore intenderà ridisegnare l’assetto tattico della squadra, tenuto conto pure delle tante assenze a cui dovrà far fronte visti i tanti infortuni, tra questi nuovamente Menez oltre alla squalifica per la prossima partita di Bellomo, in diffida ed ammonito. Al momento della ufficializzazione di Marco Baroni, scopriremo anche la durata del contratto, ma tutto lascia pensare che sarà intanto fino al 30 giugno 2021.