Reggina, Luca Gallo: ‘Non lascio le cose a metà, costi quel che costi’

Luca Gallo senza freni, parla di tutto e anche di progetti futuri. “Dal punto vista economico le decisioni le prendo solo ed esclusivamente io. Il modus operandi dipende sempre da me, lavoro tutto il giorno e spesso non riesco a dialogare con i miei collaboratori e forse avete ragione nel momento in cui parlate di qualche problema di comunicazione, ma quello che viene detto dai collaboratori è assolutamente in buona fede, magari cercando di fare del bene. Anche queste cose vanno regolarizzate, non è il problema pricipale, ma comunque rientra tra le cose da sistemare a partire da giugno”.

“Il valore della Reggina? Per quello che per me rappresenta non ha prezzo, direi per assurdo 200 milioni di euro, è come se mi chiedete di dare un valore ad una madre, un figlio. In realtà non ci ho mai pensato, l’unica cosa che penso è il progetto che ho in mente e che voglio portare avanti, non lascio le cose a metà, costi quel che costi. Devo arrivare a quello, non mi muovo, sto qua fosse l’ultima cosa della mia vita. Momenti difficili vanno affrontati e risolti, ho preso gli applausi, adesso che questi sono stati sostituiti da diffidenze ed ironia, sto ancora qua. Se qualcuno pensa che lascio tutto, non ha capito con chi ha da fare”.