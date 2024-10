Reggina, Gallo: ‘Tifosi, ne usciremo tutti insieme, sono sicuro’

La Reggina sa bene che per arrivare ai play off non sono più ammissibili passi falsi. I tifosi, attraverso il comunicato dei “Diffidati Liberi”, hanno fatto conoscere il proprio pensiero nei confronti della squadra, dei dirigenti e del presidente.

Leggi anche

Il massimo dirigente, a proposito dei tifosi ha dichiarato:

“L’appartenenza ci deve sempre essere, i momenti brutti ci sono e ci saranno. Però ce ne saranno anche di belli ed essere tifosi solo quando le cose vanno bene, non è essere tifosi veri. Dai che ne usciremo da questo momento, tutti insieme ne usciremo, ne sono sicuro”.

Leggi anche

Leggi anche