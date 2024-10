Reggina: la frase di Garufo su facebook in attesa del Consiglio Federale

I giocatori come i tifosi non vedono l'ora arrivi domani

Una foto ed una breve frase. Desiderio Garufo trasmette ai tifosi il suo stato d’animo sul proprio profilo facebook, in riferimento all’attesa per il Consiglio Federale di lunedi 8 giugno, dove tutti si spera possa finalmente essere decretata la promozione della Reggina in serie B. Questo il messaggio: “Chi dorme stasera?

foto di Fortunato Serranó