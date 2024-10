Reggina, Gasparetto: “Troppi errori, dobbiamo crescere in fretta”

“Per noi era una partita importante, aeravamo riusciti a sbloccarla e avevamo avuto occasioni per raddoppiare. Non dovevamo prendere gol all’ultimo secondo, significa che dobbiamo lavorare ancora di più in settimana. Dobbiamo crescere in fretta, abbiamo subito troppi gol nel finale di partita, non è un caso. La nostra squadra può qualificarsi per i play-off, ma servono passi in avanti notevoli”.