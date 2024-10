Reggina, Gasparetto: ‘Noi e il Monopoli allo stesso livello? Ci sono nove punti di differenza’

Il difensore amaranto Daniele Gasparetto è intervenuto in sala stampa al termine del match contro il Monopoli.

“Sicuramente l’espulsione ha cambiato l’inerzia della partita. Il Monopoli fuori casa ha ottenuto risultati importanti. Bisogna fare i complimenti a loro. Era una partita equilibrata ed aperta, giocata colpo su colpo. Dobbiamo metterla alle spalle. Sapevamo che il campionato non era finito. Prepareremo la prossima.

Oggi non siamo partiti benissimo, non come siamo abituati a fare. Poi ci siamo ripresi, il momento dell’espulsione era quello dove stavamo facendo meglio. Gli altri possono pensare quello che vogliono, se ci sono nove punti di distacco (almeno per ora) vuol dire che non siamo allo stesso livello.”