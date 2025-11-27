Reggina: con il Gela tre assenze. Le diverse soluzioni per Torrisi

La Reggina si presenterà alla prossima gara da giocarsi con il Gela, con diverse defezioni. Due squalificati e un infortunato costringono Torrisi a rivedere un pò di cose. Laaribi e Domenico Girasole sono stati fermati dal Giudice Sportivo, mentre Pellicanò difficilmente recupererà per un problema muscolare. Se l’idea era confermare la formazione che ha giocato non bene, ma vinto a Enna, non sarà possibile.

Il tecnico, spesso imprevedibile nelle sue decisioni, dovrà intervenire in più reparti. In difesa le opzioni sono ridotte e la scelta più naturale porta ad Adejo, chiamato a coprire un ruolo in cui gli uomini a disposizione sono pochi.

A centrocampo si potrebbe ripartire da Salandria e inserire Fofana. Quest’ultimo, però, non è ancora al top e resta da capire se potrà partire dal primo minuto. L’alternativa immediata è rappresentata Mungo, anche se in quella coppia di centrocampo spesso ha fatto fatica.

I movimenti principali riguarderanno l’attacco. La soluzione più semplice sarebbe Ferraro, ma resta il dubbio sulla sua attuale condizione dopo l’infortunio. A Enna ha realizzato il gol vittoria, ma da subentrato Se non dovesse essere pronto, Torrisi potrebbe riproporre qualcosa di già visto in passato, con Edera utilizzato come centravanti e Ragusa confermato a destra. Da qui nasce il vero ballottaggio: chi giocherà alle spalle della punta tra Barillà, Mungo e il nuovo arrivato Bevilacqua. E chi partirà a sinistra tra Palumbo e Di Grazia?

Una formazione in costruzione, con scelte obbligate e altre ancora aperte. Torrisi dovrà trovare la soluzione migliore per mantenere equilibrio e continuità, in una fase della stagione in cui ogni dettaglio pesa.