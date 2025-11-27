Calciomercato Reggina: le prossime risoluzioni, certe e probabili

La Reggina continua a registrare movimenti in uscita. Anche ieri è arrivata un’altra risoluzione consensuale: a lasciare la maglia amaranto è stato il giovane Rizzo, classe 2005, centravanti che aveva trovato pochissimo spazio nelle prime tredici giornate, una presenza la sua quasi anonima. Era stato acquistato per completare il reparto dopo i vari Ferraro, Pellicanò e Montalto, con l’idea di puntare su un profilo giovane e di prospettiva. La sua avventura si chiude qui.

Leggi anche

La situazione resta in evoluzione. Altri giocatori sono ormai ai margini e si allenano a parte. Grillo e Zenuni dovrebbero salutare a breve, per Gatto si va verso la stessa direzione, da capire la posizione di Fomete. Le uscite, insomma, non sono finite.

E mentre il gruppo si assottiglia, si attende una risposta dal mercato in entrata. Servono rinforzi in più reparti e servono subito. Finora solo Summa è stato impiegato appena arrivato. Sartore non è mai sceso in campo, Fofana ha giocato pochi minuti e deve ancora recuperare la migliore condizione, mentre Desiato resta indietro nelle gerarchie in difesa. Aspettiamo di capire se Leo Bevilacqua si può gettare subito nella mischia, lui ultimo innesto ufficializzato dal club.

Leggi anche

L’attesa è soprattutto per l’attaccante. Società e tecnico a più riprese hanno ribadito che arriverà a dicembre, mese in cui il mercato aprirà ufficialmente i battenti. Vedremo.