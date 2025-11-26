Serie D: il Ds Mazzei non crede nella rimonta della Reggina. Poi sul portiere De Lorenzo…

Nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti“, è intervenuto il Ds del Savoia Mazzei che ha parlato anche di Reggina: “Per il primo posto la lotta è serrata, noi ci crediamo e ci stiamo lavorando. La Reggina non è fuori, ma hanno perso già sei partite e dovrebbero vincerne diciotto. Noi dobbiamo fare il classico filotto di risultati per fare lo step necessario e alimentare le nostre ambizioni. Adesso noi vogliamo vincere il campionato, abbiamo messo a disposizione del mister ragazzi forti, in particolare gli Under.

L’ambiente è molto carico, i tifosi ci seguono sempre con passione. Domenica, di ritorno da Messina, c’erano 200 tifosi ad attenderci per festeggiare.

Il passaggio sulla Reggina

“Dopo aver visto l’amichevole Salernitana-Reggina, ero convinto che gli amaranto avrebbero fatto un torneo a sé”. Il passaggio dell’ex amaranto, il portiere De Lorenzo: “Non l’avrei mai mandato via. Stiamo seguendo diverse situazioni con società professionistiche oltre il Napoli, in particolare squadre del nord Italia in B. Lui ha un triennale con il Savoia, la famiglia si è fidata del nostro progetto.

L’anno scorso seguivamo la Juniores e abbiamo notato le sue qualità. Ci siamo confrontati con varie figure e quando abbiamo capito che non restava a Reggio abbiamo affondato il colpo, lui è un ragazzo serio e può arrivare in alto. Non era l’unico, nella Reggina c’erano altri tre-quattro ragazzi, anche del 2008, interessanti”.