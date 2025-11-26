Simone Edera: ‘I conti si fanno a maggio, siamo la Reggina’

Intervista dell’esterno Simone Edera a Gazzetta del Sud. La squadra ancora ci crede: “Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa. L’uno a zero è stato il frutto del lavoro che stiamo portando avanti con il mister. Rimango fiducioso, convinto che i risultati arriveranno. Sto benissimo, ho piena fiducia nell’allenatore è cercherò di farmi trovare pronto, non vedo l’ora di rigiocare ancora.

Leggi anche

Era fondamentale portare a casa il successo giunto nei minuti finali. Contava solo vincere e ci siamo riusciti disputando una gara di lotta. Non si molla nulla e proveremo a tirarci fuori dalla bassa classifica. Si è a fine novembre, i conti si faranno a maggio. Abbiamo le potenzialità per scalare la graduatoria. Siamo la Reggina e non ci si può permettere il lusso di staccare la spina. L’allenatore ci ha raccomandato di rimanere sul pezzo, al S. Agata il clima è sereno. Non ho mai visto concludersi un campionato in autunno. Con la spinta dei nostri splendidi tifosi possiamo rimontare.

Leggi anche

Con questo nuovo assetto sono a mio agio. Prediligo anche il 4-3-3, deciderà il mister. Segnare domenica? Sarebbe il massimo, se verrò chiamato in causa proverò a incidere, ma mi accontenterei di fornire anche un altro assist”.