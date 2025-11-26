City Now

Reggina: neanche a dirlo… altra risoluzione consensuale. Stavolta tocca a un Under

Un altro calciatore arrivato la scorsa estate e praticamente mai protagonista saluta l'amaranto

26 Novembre 2025 - 10:58 | Comunicato Stampa

Antonio Rizzo

AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Rizzo.

Il club ringrazia Antonio per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali.

RegginaReggio Calabria Calcio