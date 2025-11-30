Reggina-Gela: la probabile formazione amaranto. Chi sostituisce gli squalificati?
Fofana potrebbe partire dall'inizio. Dubbi sul fronte offensivo
30 Novembre 2025 - 00:44 | Redazione
Due squalificati, Laaribi e Domenico Girasole più l’infortunato Pellicanò. Mister Torrisi dovrà scegliere l’undici iniziale migliore per affrontare un Gela in grande spolvero. I dubbi riguardano soprattutto il centrocampo e il fronte offensivo.
La probabile formazione amaranto
REGGINA: Summa; Lanzillotta, Rosario Girasole, Adejo, Porcino; Fofana, Mungo (Salandria); Ragusa, Barillà, Di Grazia (Palumbo), Edera (Ferraro). All. Torrisi