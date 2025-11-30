City Now

Serie D: la Reggina al Granillo per interrompere la serie negativa casalinga. Programma e classifica

Solo quattro giornate alla fine del girone di andata

30 Novembre 2025 - 00:33 | Redazione

Reggina Vigor Lamezia ()

Dopo il sudatissimo successo siuil campo dell’Enna, la Reggina ci riprova al Granillo dove la vittoria manca da troppo tempo, Di fronte un avversario che dopo il cambio tecnico ha conosciuto due vittorie consecutive, l’ultima contro la Nissa. La capolista Savoia affronta in casa la Vigor Lamezia mentre dopo la vittoria preziosa nel recupero di mercoledi, la Nissa punta al primato dovendo affrontare davanti al pubblico di casa l’Acireale.

Il programma della giornata

Favara – A. Palermo

Gelbison – Sancataldese

Milazzo – Paternò

Reggina – Gela

Vibonese – Nuova Igea

Nissa – Acireale

Ragusa – Messina

Sambiase – Enna

Savoia – Vigor Lamezia

La classifica

  1. Savoia 25
  2. Nuova Igea 24
  3. Nissa 24
  4. Sambiase 23
  5. A. Palermo 22
  6. Milazzo 21
  7. Vibonese 20
  8. Gela 19
  9. Favara 16
  10. Reggina 15
  11. Vigor Lamezia 14
  12. Gelbison 14
  13. Enna 14
  14. Acireale 13
  15. Sancataldese 12
  16. Ragusa 11
  17. Paternò 9
  18. Messina 6

RegginaReggio Calabria Calcio