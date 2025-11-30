Serie D: la Reggina al Granillo per interrompere la serie negativa casalinga. Programma e classifica
Solo quattro giornate alla fine del girone di andata
30 Novembre 2025 - 00:33 | Redazione
Dopo il sudatissimo successo siuil campo dell’Enna, la Reggina ci riprova al Granillo dove la vittoria manca da troppo tempo, Di fronte un avversario che dopo il cambio tecnico ha conosciuto due vittorie consecutive, l’ultima contro la Nissa. La capolista Savoia affronta in casa la Vigor Lamezia mentre dopo la vittoria preziosa nel recupero di mercoledi, la Nissa punta al primato dovendo affrontare davanti al pubblico di casa l’Acireale.
Il programma della giornata
Favara – A. Palermo
Gelbison – Sancataldese
Milazzo – Paternò
Reggina – Gela
Vibonese – Nuova Igea
Nissa – Acireale
Ragusa – Messina
Sambiase – Enna
Savoia – Vigor Lamezia
La classifica
- Savoia 25
- Nuova Igea 24
- Nissa 24
- Sambiase 23
- A. Palermo 22
- Milazzo 21
- Vibonese 20
- Gela 19
- Favara 16
- Reggina 15
- Vigor Lamezia 14
- Gelbison 14
- Enna 14
- Acireale 13
- Sancataldese 12
- Ragusa 11
- Paternò 9
- Messina 6