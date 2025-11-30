Perla di Di Grazia e la Reggina supera il Gela. Torna il successo al Granillo

Una perla di Di Grazia su calcio di punizione decide il match e la Reggina per la prima volta in questa stagione vince due partite consecutive. Torrisi azzecca la mossa Macrì in mezzo al campo, alla fine risulterà uno dei migliori, chiude l’incontro con sei Under in campo. Una vera battaglia, finalmente si è capito che solo con questo tipo di atteggiamento si portano a casa le vittorie. Si torna a fare bottino pieno al Granillo. Rissa nel finale con Mbakogu scatenato contro tutti. Nel dopo partita la società segnala nel suo tabellino un rosso per Salandria.

Primo tempo

Continua a sorprendere mister Torrisi nella scelta dell’undici iniziale. Con Laaribi e Domenico Girasole squalificati, il tecnico torna a schierare tra i pali Lagonigro, davanti a lui Lanzillotta, Adejo, Rosario Girasole e Porcino, in mezzo Salandria e il giovane Macrì, i tre dietro la punta sono Ragusa, Barillà e Di Grazia, attaccante centrale Edera.

Dopo appena un minuto errore sotto porta di Barillà, conseguenza di un tiro-cross di Edera respinto dal portiere. Qualche attimo più tardi ci prova il giovane Macrì dal limite, precisa ma debole la sua conclusione. Pericoloso anche il Gela su calcio d’angolo, colpo di testa di Sbuttoni che sfiora il palo.

Al decimo la sblocca Di Grazia con una splendida punizione a giro sotto l’incrocio. Vera prodezza balistica, finalmente, alla Di Grazia. Dopo tre minuti, ancora una volta Edera come ad Acireale, a due passi dalla porta sbaglia incredibilmente la rete del raddoppio. Alla mezz’ora Mbakogu gira di testa, palla altissima. In chiusura di tempo Porcino è costretto ad uscire per infortunio e un attimo più tardi c’è un miracolo di Lagonigro su colpo di testa ravvicinato di Maltese. Finisce il primo tempo, 1-0.

Secondo tempo

Al quinto minuto calcio di punizione battuto da Edera, la sfera accarezza la rete esterna. Occasione per il Gela al nono con Tuccio che aggancia in area e colpisce, palla sopra la traversa. Si accascia sul terreno di gioco Adejo, al suo posto Desiato. Dentro anche Bevilacqua per Barillà, sono sei gli under in campo. Spunto immediato proprio di Bevilacqua che serve un pallone d’oro a Salandria, conclusione imprecisa da buonissima posizione.

Spinge il Gela, la Reggina si difende. Ci prova ancora Tuccio, para Lagonigro. Fuori Ragusa dentro Ferraro. Provvidenziale uscita di Lagonigro su Mbakogu lanciato a rete. Occasionissima per Bevilacqua dopo una grande giocata sulla destra di Edera. Colpo di testa ravvicinato, palla sopra la traversa. Esce una stremato Di Grazia, al suo posto Fofana. In pieno recupero Edera fallisce nuovamente una grande occasione e costringe la Reggina a soffrire ancora. Finisce 1-0, decide Di Grazia e la squadra amaranto per la prima volta in stagione vince due gare consecutive.