Serie D: la Reggina torna a vincere al Granillo. Clamoroso stop della Nissa. Risultati e classifica

La squadra amaranto a tre giornate dalla fine del girone di andata, rimane ancora lontana dalla vetta

30 Novembre 2025 - 17:01 | Redazione

Andrea Di Grazia Reggina ()

Vittoria pesante della Reggina quella ottenuta contro il Gela, grazie ad una bellissima punizione battuta da Di Grazia. Tre punti che consegnano per la prima volta in questa stagione, due successi consecutivi agli amaranto. Dopo lo stop con la Nissa, colpo esterno dell’Athletic Palermo, preziosa vittoria della Nuova Igea in casa della Vibonese. Nissa che invece cade clamorosamente in casa contro l’Acireale. Il Savoia continua la sua marcia.

I risultati della giornata

Favara – A. Palermo 1-2

Gelbison – Sancataldese 1-3

Milazzo – Paternò 1-0

Reggina – Gela 1-0

Vibonese – Nuova Igea 0-1

Nissa – Acireale 1-3

Ragusa – Messina 0-0

Sambiase – Enna 1-1

Savoia – Vigor Lamezia 2-1

La classifica

  1. Savoia 28
  2. Nuova Igea 27
  3. A.Palermo 25
  4. Nissa 24
  5. Sambiase 24
  6. Milazzo 24
  7. Vibonese 20
  8. Gela 19
  9. Reggina 18
  10. Favara 16
  11. Acireale 16
  12. Sancataldese 15
  13. Enna 15
  14. Vigor Lamezia 14
  15. Gelbison 14
  16. Ragusa 12
  17. Paternò 9
  18. Messina 7

