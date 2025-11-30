Serie D: la Reggina torna a vincere al Granillo. Clamoroso stop della Nissa. Risultati e classifica
La squadra amaranto a tre giornate dalla fine del girone di andata, rimane ancora lontana dalla vetta
30 Novembre 2025 - 17:01 | Redazione
Vittoria pesante della Reggina quella ottenuta contro il Gela, grazie ad una bellissima punizione battuta da Di Grazia. Tre punti che consegnano per la prima volta in questa stagione, due successi consecutivi agli amaranto. Dopo lo stop con la Nissa, colpo esterno dell’Athletic Palermo, preziosa vittoria della Nuova Igea in casa della Vibonese. Nissa che invece cade clamorosamente in casa contro l’Acireale. Il Savoia continua la sua marcia.
I risultati della giornata
Favara – A. Palermo 1-2
Gelbison – Sancataldese 1-3
Milazzo – Paternò 1-0
Reggina – Gela 1-0
Vibonese – Nuova Igea 0-1
Nissa – Acireale 1-3
Ragusa – Messina 0-0
Sambiase – Enna 1-1
Savoia – Vigor Lamezia 2-1
La classifica
- Savoia 28
- Nuova Igea 27
- A.Palermo 25
- Nissa 24
- Sambiase 24
- Milazzo 24
- Vibonese 20
- Gela 19
- Reggina 18
- Favara 16
- Acireale 16
- Sancataldese 15
- Enna 15
- Vigor Lamezia 14
- Gelbison 14
- Ragusa 12
- Paternò 9
- Messina 7