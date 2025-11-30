Reggina, Girasole: ‘Per tutti è importante riprendere questo campionato’
"Marcare Mbakogu non è stato semplice, parliamo di un attaccante che ha fatto per anni categorie superiori"
30 Novembre 2025 - 17:16 | Redazione
Uno dei migliori in campo. Una prestazione di livello quella di Rosario Girasole, pulito in ogni intervento, preciso e puntuale. Difficilmente tornerà nuovamente in panchina dove ci è stato probabilmente per troppo tempo. Il difensore ai microfoni di radio Febea: “Vittoria difficile, ma atteggiamento da grande squadra. Credo si sia giocato anche un bel calcio, soffrendo un pò nel secondo tempo. Da due giornate non prendiamo gol, marcare Mbakogu non è stato semplice, parliamo di un attaccante che ha fatto per anni categorie superiori.
Per tutti è importante riprendere questo campionato, noi di Reggio la viviamo in maniera diversa. Partiamo da questa prestazione dove oltre a mantenere ancora la porta inviolata, ci sono state anche diverse occasioni da gol. Con Domenico il rapporto è bellissimo, mi sostiene sempre, punto di riferimento vero. In campo ci comportiamo da compagni di squadra, che soffrono, ma uniti”.