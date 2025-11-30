Reggina, Girasole: ‘Per tutti è importante riprendere questo campionato’

"Marcare Mbakogu non è stato semplice, parliamo di un attaccante che ha fatto per anni categorie superiori"

Uno dei migliori in campo. Una prestazione di livello quella di Rosario Girasole, pulito in ogni intervento, preciso e puntuale. Difficilmente tornerà nuovamente in panchina dove ci è stato probabilmente per troppo tempo. Il difensore ai microfoni di radio Febea: “Vittoria difficile, ma atteggiamento da grande squadra. Credo si sia giocato anche un bel calcio, soffrendo un pò nel secondo tempo. Da due giornate non prendiamo gol, marcare Mbakogu non è stato semplice, parliamo di un attaccante che ha fatto per anni categorie superiori.

Per tutti è importante riprendere questo campionato, noi di Reggio la viviamo in maniera diversa. Partiamo da questa prestazione dove oltre a mantenere ancora la porta inviolata, ci sono state anche diverse occasioni da gol. Con Domenico il rapporto è bellissimo, mi sostiene sempre, punto di riferimento vero. In campo ci comportiamo da compagni di squadra, che soffrono, ma uniti”.