Reggina-Gela: dove e come vedere la partita. C’è una novità per i tifosi

Reggina-Gela è il match che si gioca domenica al Granillo e vale la giornata numero quattordici di questo campionato. Per chi non è presente allo stadio, le gare in casa degli amaranto sono sempre state visibili, a pagamento, attraverso la piattaforma playreggina1914.it.

La gara con il Gela sarà trasmessa gratuitamente dalla testata giornalistica NOVA TV ITALIA, sia sulla pagina Facebook sia sul canale YouTube.

Su YouTube la partita sarà disponibile anche in full HD.