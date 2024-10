Reggina-Genoa, Inzaghi: ‘Un capolavoro, prestazione perfetta. Siamo forti’

Tre punti che valgono come sei. La Reggina davanti ad un Granillo che brilla stende una big del campionato, forse la favorita assoluta per il primo posto, ovvero il Genoa. Nel primo tempo vantaggio amaranto con Canotto, Aramu pareggia i conti ma nella ripresa dal dischetto Hernani mette la firma decisiva.

Al termine della gara, le parole del tecnico amaranto Filippo Inzaghi.

“Sono molto felice, i ragazzi si devono godere questa vittoria e una prestazione perfetta. Dovevamo rimanere compatti, avessimo giocato a viso aperto non ci sarebbe stata partita. Un capolavoro questa serata, abbiamo dimostrato di essere forti. La squadra ha sempre giocato un buon calcio, anche quando ha perso. Gli ultimi 10 minuti mi chiedevano il cambio tutti, ho dovuto fare di necessità virtù. Sono entrati tutti bene, facendosi trovare pronti nel momento giusto.

Bravo Ravaglia nelle uscite, parate importanti non ne ha dovuto fare ed è la conferma della nostra prestazione di livello. Dopo il rigore sbagliato da Menev temevo un contraccolpo ma ho sempre visto una squadra attenta e quindi ero sereno. Ho 27 giocatori tutti validi, posso pescare ad occhi chiusi e lo dimostro con i fatti alternandoli nelle varie partite, con il passare delle settimane li conoscerò ancora di più.

La crescita di Hernani? Il giocatore non si discute, gli serviva solo il tempo per trovare la forma migliore. In mezzo al campo non è semplice scegliere, con Crisetig, Liotti e il rientro di Obi”.