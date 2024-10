Reggina-Genoa: grande partenza della prevendita. Il dato del primo giorno

Era abbastanza prevedibile. Per la sfida contro la squadra più forte di questo campionato e superfavorita per la vttoria finale, è atteso il grande pubblico al Granillo. Partita che per le caratteristiche delle due compagini lascia immaginare si possa assistere ad un match altamente spettacolare, sono solamente tre i punti di distacco in classifica tra il Genoa e la Reggina. Entrambe le squadre sono reduci da due pareggi, buono quello degli amaranto a Cagliari, amaro, invece, quello subìto dai liguri in casa con il Brescia, a tempo quasi scaduto ed il quarto nelle cinque partite giocate in casa. Primo giorno di prevendita con una grande risposta dei tifosi amaranto, sono infatti 1600 i biglietti staccati fino al momento.

