Reggina-Genoa: vola la prevendita, grandi numeri al secondo giorno. Il dato

Secondo giorno di prevendita per quello che riguarda la sfida dal grande fascino di lunedi sera tra la Reggina ed il Genoa. Cresce l’attesa e non si vede l’ora che le squadre scendano in campo per il desiderio di ammirare il confronto tra due squadre importanti del campionato. Il Genoa è indicato come grande favorito per la vittoria finale ed in questa prima parte di stagione ha dimostrato tutto il suo valore, anche se in casa ha vinto solo una volta e pareggiato in quattro circostanze, percorso esattamente contrario rispetto a quanto fatto in trasferta dove ha perso solo a Palermo e vinto tutte le altre. La Reggina gioca probabilmente il calcio migliore della cadetteria e quindi è immaginabile venga fuori una gran partita. Ed i tifosi si stanno mobilitando alla grande perchè giunti al secondo giorno di prevendita, sono ben 3300 i biglietti staccati che si aggiungono ai 4130 abbonati.

