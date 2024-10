Reggina, il Dg Gianni parla di campagna abbonamenti e calciomercato

E’ stata la mattinata dedicata totalmente all’apertura della campagna abbonamenti. La Reggina in quattro fasi ha anticipato e poi pubblicizzato prezzi e modalità per le sottoscrizioni della prossima stagione tra vecchi e nuovi abbonati. Di questo ma anche di mercato e stadio si è parlato a Radio Touring nella trasmissione “Tutti figli di Pianca“, con il DG Andrea Gianni: “Si, questa mattina abbiamo ufficialmente aperto la campagna abbonamenti.

Si parte con il diritto di prelazione per i vecchi abbonati fino al prossimo 27 luglio, da lunedi 29 toccherà ai nuovi. Per il momento rimane congelata la posizione di coloro che avevano o vorranno avere l’abbonamento in Tribuna Est, ne conoscete i motivi, ci è stato detto che la burocrazia ha tempi lunghi e noi abbiamo comunque deciso di iniziare il nostro percorso. Mi auguro che per l’inizio del campionato la Gradinata possa essere disponibile, intanto attendiamo il giorno dell’assegnazione dei lavori per poter capire quando si completeranno.

Nella peggiore delle ipotesi, qualora si dovesse andare oltre, gli abbonati della Tribuna Est verrebbero ospitati in un altro settore.

Il calciomercato in uscita? Sapete bene che per alcune valutazioni si attendono i primi giorni di ritiro e comunque rimane un compito spettante al tecnico Toscano ed al DS Taibi. Fino al momento hanno lavorato tanto e bene, lo faranno anche per quello che riguarda le operazioni in uscita”.

