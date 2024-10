Altra operazione in uscita per la Reggina, si tratta ancora di un giovane sul quale la società crede molto, ma allo stesso tempo ritiene debba fare ancora qualche esperienza in campionati minori prima del grande salto. Questo il comunicato ufficiale della società: “La Reggina 1914 comunica di aver ceduto il difensore Gianfranco Isabella in prestito all’AC Locri 1909 fino al termine della stagione”.