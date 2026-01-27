Reggina: Giuliodori racconta il retroscena con Fofana e la doppia trattativa con Bonanno

Protagonista da subito, dopo il suo ritorno alla Reggina, l’esterno Giuliodori ha parlato ai microfoni di Gs Channel. Di seguito alcuni passaggi del suo intervento:

Leggi anche

“Sapevamo di giocare contro una squadra forte e su un terreno difficile. Siamo entrati con la cattiveria giusta. Ho pensato alla gara di Sambiase dell’anno scorso, quando è entrato Nino ho avuto la speranza potesse ripetersi e così è stato. Quando Adejo ha preso la botta in testa, Fofana si è avvicinato e mi e ha detto: ‘dai che al novantesimo la vinciamo’. E’ andata veramente così”.

Qui ho trovato un gruppo ancor più forte. La squadra è ripartita dopo l’avvio negativo e nello spogliatoio si respira un’aria positiva. Sapevo di tornare in un contesto dove ci sono obiettivi molto chiari.

Il mio ritorno? Avevo parlato a ottobre con il direttore Bonanno, ma l’operazione era complicata. Con la riapertura del mercato a gennaio c’è stato un nuovo contatto con lui e visto che non trovavo spazio a Cerignola e comunque volevo giocare è ripartita la trattativa con la Reggina e per fortuna è andata bene”.