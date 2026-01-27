Reggina: notizie dall’infermeria in attesa del Savoia

La Reggina ha affrontato la trasferta contro la Gelbison in una situazione di emergenza, con diverse assenze che hanno inevitabilmente condizionato l’assetto della squadra in una gara già di per sé complicata. Ragusa, fuori per squalifica, a questa si sono aggiunti gli stop per infortunio di Di Grazia, Bevilacqua, oltre a Verduci e Porcino. Rosario Girasole, reduce da un intervento chirurgico al dito, è andato in panchina precauzionalmente.

Alla ripresa degli allenamenti, prevista per questo pomeriggio, potrebbero però arrivare notizie incoraggianti per lo staff tecnico.

Sono infatti scontati i rientri di Ragusa (squalifica scontata) e Rosario Girasole. Quest’ultimo tornerà a lavorare con il gruppo a pieno regime, pur con le dovute attenzioni, dopo lo stop legato all’operazione.

Buone sensazioni anche per Di Grazia, che dovrebbe riprendere regolarmente, e soprattutto per Toti Porcino. L’esterno, fermo da qualche mese per un serio infortunio muscolare, ha completato il percorso di recupero e potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni già da questa settimana.

Resta invece da valutare la situazione di Bevilacqua, mentre per Verduci servirà ancora pazienza, con tempi di recupero più lunghi.

Il rientro progressivo degli infortunati rappresenta una notizia importante per la Reggina, che nelle prossime settimane potrà contare su una rosa più ampia e su alternative fondamentali in vista della fase decisiva del campionato.