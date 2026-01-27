Reggina: il programma degli allenamenti. Una doppia seduta e tre giorni a porte chiuse
Gli amaranto si preparano alla delicatissima sfida di domenica contro il Savoia
27 Gennaio 2026 - 10:12 | Redazione
AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 27 al 31 gennaio presso il Centro Sportivo Sant’Agata:
martedì 27/01: ore 14.30
mercoledì 28/01: prevista doppia seduta ore 10 e 14.30
giovedì 29/01: ore 10
venerdì 30/01: ore 10
sabato 31/01: ore 10
Le sessioni di allenamento previste per martedì e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.