Reggina: il programma degli allenamenti. Una doppia seduta e tre giorni a porte chiuse

Gli amaranto si preparano alla delicatissima sfida di domenica contro il Savoia

27 Gennaio 2026 - 10:12 | Redazione

Campo S Agata

AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 27 al 31 gennaio presso il Centro Sportivo Sant’Agata:

martedì 27/01: ore 14.30
mercoledì 28/01: prevista doppia seduta ore 10 e 14.30
giovedì 29/01: ore 10
venerdì 30/01: ore 10
sabato 31/01: ore 10

Le sessioni di allenamento previste per martedì e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.

