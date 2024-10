Il Delegato all’impiantistica sportiva Carmelo Versace, annuncia una grande novità per il Granillo

Giorni intensi in casa Reggina, ma anche nei palazzi istituzionali c’è fermento. La sinergia tra le parti ha ufficializzato nella giornata di ieri il rinnovo della concessione tra la Città Metropolitana e la società amaranto per il S. Agata fino al 2040 ed intanto si lavora per condurre in porto anche il progetto riguardante la riqualificazione dell’Oreste Granillo. Nel frattempo una notizia interessante arriva dal Delegato all’impiantistica sportiva della Città Metropolitana Carmelo Versace che annuncia:

“Il sindaco Falcomatà ed il presidente Luca Gallo nel corso della conferenza, sembrava parlassero la stessa lingua. Questo è un matrimonio che nasce tra la città, le istituzioni e la Reggina tutte insieme non può che far felici i nostri tifosi. Le ricchezze sportive diventano le ricchezze della città e questo vale anche quando si parla di Oreste Granillo e della sua riqualificazione. Fatemi anche aggiungere, grazie al contributo dell’Assessore Giuggi Palmenta, che si sta già lavorando di comune accordo con la Prefettura, la Questura e la Reggina, affinchè si possano togliere all’interno dello stadio le barriere che separano gli spalti dal rettangolo di gioco, già a partire dal prossimo campionato. Il presidente Luca Gallo ci ha avanzato questa richiesta da tempo ed ora siamo in piena fase di valutazione. Lo dico adesso che il percorso si avvia verso la sua conclusione, a noi non piace fare proclami”.