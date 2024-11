Reggina, il Granillo non ha più limiti. Nuova capienza a 20.400 posti

“L’agibilità dello Stadio Granillo è stata aumentata sino a 20.400 posti. La Commissione di Vigilanza ha, quindi, riconosciuto l’importante lavoro di messa a norma dell’impianto messo in atto dal Comune. In barba ai “cacciatori di click”, domenica sosteniamo la Reggina 1914 nell’importante sfida contro la Juve Stabia”.

E’ il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ad ufficializzare tramite Facebook la novità positiva in casa Reggina. Dopo che le prime gare interne stagionali si erano giocate con una capienza ridotta complice un’agibilità dello stadio non totale causata da alcune deficienze della struttura, è arrivata la fumata bianca. Settimana delle buone notizie in casa amaranto, risolti 2 dei 3 problemi che ostacolavano il cammino della formazione di Zeman.

Nei giorni scorsi si sono finalmente riaperti i cancelli del centro sportivo S.Agata, oggi è arrivato l’ok della Commissione di Vigilianza, che (una volta osservati da vicino tutti i lavori di manutenzione effettuati) ha dato parere favorevole e portato la nuova capienza dello stadio a 20.400 posti, molto vicina a quella originaria di 27.500.

Adesso da risolvere l’ultimo problema, legato alle pessime condizioni del terreno di gioco. Domenica sera, nella gara contro la Juve Stabia, dovrebbe vedersi per l’ultima volta un rettangolo ‘verde’ solo in minima parte. Sin da lunedi mattina infatti, è previsto l’inizio dei lavori riguardanti il manto erboso.