Reggina: l’agente Graziani parla del futuro di Nielsen

L’agente di Reginaldo Fabio Graziani a Gazzetta del Sud, ha ribadito la volontà del brasiliano di poter chiudere la carriera con la maglia della Reggina, insieme all’ambizione di arrivare in serie A.

Tra i suoi assistiti c’è anche Matti Nielsen, il centrocampista che con la maglia amaranto non ha giocato moltissimo, ma che comunque si è reso sempre prezioso nel momento in cui è stato chiamato in causa: “Ha dovuto fare i conti con un periodo di rodaggio e di inserimento ed avrebbe piacere a rimanere a Reggio Calabria. Tra due settimane, oltre che di Reginaldo, parleremo anche di lui con il DS Taibi. Per Matti ci sarebbe anche qualche possibilità all’estero, mentre Reginaldo vuole chiudere in Italia“.