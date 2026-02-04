Reggina, Guida: ‘Arriverà la gara che giocherò accanto a Ferraro’

Arrivato nel corso dell’ultima sessione di mercato, l’attaccante Guida al momento trova spazio in squadra praticamente sempre nella parte finale della seconda frazione, per sostituire il giocatore decisamente più in forma di queste ultime settimana che è Ferraro. L’ex Cavese è consapevole del ruolo che oggi ricopre e dalle colonne di Gazzetta del Sud, parla dei suoi obiettivi, del desiderio di fare gol e del grande rapporto di amicizia proprio con Luca Ferraro: “Ho cercato di dare il mio contributo. Mi sono avvicendato con Luca, lo conosco bene dallo scorso torneo, ci scambiammo i complimenti.

Leggi anche

Rivalità? Assolutamente no. Luca mi ha aiutato nell’inserimento all’interno del gruppo, ci aiutiamo l’uno con l’altro e verrà la gara in cui giocherò accanto a lui. E’ un compagno straordinario e qui ho trovato un ambiente fantastico, Reggio città bellissima che non merita di stare in D.

Stiamo compiendo un percorso virtuoso che ci ha consentito di essere a meno due dalla vetta, lotteremo fino alla fine con l’obiettivo di lasciare l’attuale categoria. Sul mio futuro non ci penso adesso, sono concentrato sul presente. A me interessa impormi con la casacca amaranto e poi vedremo cosa accadrà, ma è chiaro che non mi dispiacerebbe affatto rimanere.

Leggi anche

Il primo gol? L’importante è il successo della squadra, anche se non nascondo che mi farebbe piacere segnare, se mi verrà data la possibilità ci proverò già a Ragusa. Dovessi avere l’occasione giusta non mi tirerò certamente indietro, potrei sbloccarmi anche nel derby con il Messina, regalando una gioia ai nostri splendidi tifosi che ci accompagnano anche in trasferta. Sottovalutare il Ragusa è impossibile, con un allenatore come Torrisi non esiste scendere in campo rilassati”.