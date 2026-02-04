Quel gesto di Ferraro pieno di umanità e solidarietà che fa felice Mariano

Luca Ferraro, attaccante della Reggina e Nino Neri, giornalista e promotore dell’iniziativa, sono stati protagonisti di un gesto semplice ma pieno di umanità e solidarietà, donando la maglia della Reggina al giovanissimo Mariano, un ragazzo speciale affetto da una malattia rarissima. In occasione di Sambiase-Reggina, le due tifoserie hanno indetto una raccolta fondi per consentire a Mariano di affrontare le costosissime cure. Nino Neri gli aveva promesso la maglia della Reggina e la missione é stata compiuta grazie alla grande sensibilità e la disponibilità dell’attaccante amaranto Luca Ferraro. Il bomber della Reggina ha scritto sui social: “Mariano mi ha regalato la sua gioia, il suo sorriso e la sua voglia di vivere. Vederlo felice mi ha emozionato“.

Un gesto che va oltre il fatto prettamente sportivo e dimostra il vero spirito di comunità e solidarietà che può unire le persone, soprattutto nei momenti di difficoltà.