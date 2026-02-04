Reggina: non fate arrabbiare Torrisi…

L’obiettivo del mister è chiaro e dichiarato

Dopo il pareggio con il Savoia, il tecnico della Reggina Torrisi non ha gradito alcune critiche rispetto alla prestazione della squadra. Intervenuto ai microfoni di Radio Febea, l’allenatore ha voluto fare chiarezza, rispondendo con fermezza a chi aveva parlato di una Reggina “con il freno a mano tirato”.

Il mister amaranto ha sottolineato che quella contro i campani, statistiche alla mano, è stata la migliore prestazione da quando siede sulla panchina amaranto. Non è la prima volta che Torrisi sottolinea questo aspetto, ma in questa circostanza ha voluto supportare le sue parole con numeri precisi. In particolare, ha evidenziato la supremazia territoriale della sua squadra, soprattutto nel secondo tempo, con un maggiore possesso palla, più conclusioni verso lo specchio della porta e superiorità anche in fatto di occasioni da rete. Una traversa e un rigore evidente negato.

Torrisi ha respinto con decisione qualche critica, dichiarando che non accetta che venga messa in discussione la qualità della prestazione dei suoi giocatori. Una reazione che rientra nel suo modo di operare, sempre pronto a difendere e a proteggere il gruppo. Il tecnico ha infatti ribadito il suo credo: esaltare i suoi calciatori, giudicandoli i più forti di tutti e non lasciare che il risultato di una partita, pur importante, possa offuscare il lavoro fatto finora.

Con il pareggio contro una delle squadre più forti del campionato, l’obiettivo è quello di non disperdere quanto di buono costruito fino a ora. La settimana di allenamenti è ripartita con la stessa intensità e determinazione, con l’obiettivo di andare avanti, ripartendo da Ragusa con una nuova vittoria.

L’obiettivo del mister è chiaro e dichiarato: arrivare almeno un punto avanti sugli avversari dopo gli scontri diretti con Nuova Igea e Athletic Palermo, per poi gestire al meglio il finale di campionato. Con la solita tenacia, Torrisi e la sua Reggina continuano a lottare per la promozione, passo dopo passo. “Vince il campionato la squadra che ha più fame, energia, voglia. E noi mentalmente e strutturalmente siamo i più forti di tutti” ha dichiarato il tecnico amaranto.