Reggina: la cosa più importante secondo Torrisi, per vincere il campionato

Un altro passaggio del lungo intervento di Torrisi a radio Febea, ha riguardato gli obiettivi, la rincorsa, la fame di successi: “L’avversario più ostico per noi? La Reggina, la corsa dobbiamo farla su noi stessi, mantenere questa media punti. Sempre concentrati sull’obiettivo e consapevoli che si può raggiungere anche alla penultima, non all’ultima. Ci sono tante partite ancora da giocare, rimanere in scia, la cosa fondamentale, più importante in assoluto è non avere squadre davanti a noi neanche di un punto, dopo aver giocato tutti gli scontri diretti.

Fino a quando le altre sono avanti ma non le abbiamo ancora affrontare siamo a posto, pur dovendo giocare fuori casa gli scontri diretti. La Reggina è una squadra che può vincere ovunque, a livello mentale, strutturale e non solo, siamo più forti di tutti, ma per distacco e lo dico con convinzione. Vince la squadra che ha più energia, fame, che fisicamente sta meglio. E noi in questo momento siamo imbattibili.

Nel calcio non bisogna dimenticare, oggi si discute il pareggio con il Savoia, mesi fa si pensava ad altro. Ogni passo che facciamo giriamoci e guardiamo dove eravamo. Se perdiamo gli scontri diretti con Atheltic Palermo o Nuova Igea, gli diremo bravi, ma per batterci si devono impegnare e anche tanto. Non è facile. Nessuno può avere più fame di noi, nè chi sta davanti, nè chi sta dietro“.