Reggina, i dubbi di Cevoli in attacco. La probabile formazione

“Dobbiamo giocare una gara equilibrata, con la voglia di vincere, ma senza rischiare di perderla. Probabile ne venga fuori una gara come quella di Cava”. Questi alcuni dei passaggi della conferenza stampa del tecnico Cevoli in presentazione della sfida contro la Casertana. Ed allora è immaginabile che anche per quello che riguarda l’undici di partenza, le scelte possano essere fatte sulla falsariga della settimana scorsa più qualche accorgimento.

Questa la probabile formazione:

REGGINA: Confente; Conson, Gasparetto, Solini; Kirwan, Salandria (Marino), De Falco, Strambelli, Franchini; Bellomo, Baclet (Martiniello).

