Reggina, rescinde Viola, entra Giuseppe Ungaro

Per l'esterno d'attacco un finale di stagione nuovamente da protagonista

City Now Sport lo aveva anticipato qualche settimana addietro, adesso arriva il comunicato ufficiale della società:

“La Reggina comunica la risoluzione consensuale del contratto economico che legava il calciatore Alessio Viola al club fino al 30/06/2020. La società ringrazia Alessio per il lavoro svolto in maglia amaranto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

S’informa inoltre che il calciatore Giuseppe Ungaro verrà inserito nella lista “over” e sarà a disposizione del tecnico Roberto Cevoli“.

Leggi anche

Leggi anche