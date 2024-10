Reggina, Iacopino: ‘Granillo triste senza pubblico. Squadra da play off’

Intervista di Gazzetta del Sud allo storico dirigente della Reggina Franco Iacopino, di seguito alcuni passaggi: “Il Pordenone è formazione da prendere con le pinze, soprattutto quando gioca in casa. Tesser è un allenatore bravo, quando eravamo al Modena, il Ds Taibi raggiunse un accordo con lui, ma in un secondo momento la società decise di andare su altri. Al direttore sportivo è sempre piaciuto Tesser. Sarà una bella gara, la Reggina è imbattuta e avrebbe meritato di vincere contro Entella e Cosenza, ma il calcio a volte è strano.

L’organico della Reggina è qualitativamente elevato, può tranquillamente competere per i play off. Senza il covid 19 sugli spalti del Granillo ci sarebbero stati più di ventimila spettatori, è triste scendere in campo senza pubblico”.