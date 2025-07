Reggina, Iacopino: ‘Lasciamoli lavorare, finiamola con questa litigiosità’. Il voto al mercato

Mette in campo la saggezza il dottore Franco Iacopino per tentare di riportare il clima che si è creato tra i tifosi, almeno alla normalità. Su Gazzetta del Sud torna sulla questione litigiosità, già trattata qualche giorno addietro:

“Lasciamoli lavorare, ancora non è iniziata la stagione e già piovono critiche. Finiamola con questa litigiosità che non giova a nessuno. La mancata cessione ha creato il clima ostile? E’ probabile, ma questo club ha garantito la ripartenza. Capisco la delusione della piazza, ma, ripeto, bisognerà remare verso un’unica direzione.

Voto al mercato: “Metterei nove e ancora non è finita. Gli arrivi di Blondett, Di Grazia e Ferraro hanno elevato il tasso tecnico della rosa. Forse manca ancora un attaccante per chiudere il cerchio. Servirebbe un centravanti in grado di salire in doppia cifra. Qualcosa va speso se si vuole prendere uno quotato”.