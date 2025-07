‘Quando la fantasia incontra la bellezza, il calcio diventa arte’. Di Grazia parla ai tifosi

“Quando la fantasia incontra la bellezza, il calcio diventa arte“. E in questa cornice, nel video emozionale del club, Andrea Di Grazia si presenta come uno dei protagonisti più attesi della nuova stagione della Reggina. Dopo una trattativa lunga e intensa, che ha catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, l’esterno offensivo ha finalmente firmato con il club amaranto, portando con sé un bagaglio importante di esperienza e tanta qualità.

Il nuovo acquisto della Reggina

Andrea Di Grazia, reduce dalla vittoria del campionato con il Siracusa, è un rinforzo significativo per il reparto d’attacco della Reggina. Il giocatore, che ha saputo mettersi in luce con prestazioni di grande qualità e si appresta ora a vivere una nuova avventura in Serie D con la squadra amaranto. La sua velocità, il dribbling creativo e la grande precisione nei cross, sono solo alcune delle caratteristiche che lo rendono un’arma in più per mister Trocini.

Leggi anche

Un percorso di crescita e successo

Il cammino di Di Grazia è stato segnato da costante crescita. Con il Siracusa, ha dimostrato di essere un elemento decisivo nelle fasi cruciali della stagione. Le esperienze precedenti in Serie C e le sue doti tecniche lo hanno reso un calciatore ricercato da diversi club, con la Reggina che ha saputo battere la concorrenza e assicurarsi uno degli esterni più forti in circolazione per quello che riguarda il campionato dilettantistico. Si aggiunge a una batteria di calciatori di assoluto livello, avendo gli amaranto già in rosa Grillo, Ragusa, Edera e da non sottovalutare anche il giovane Palumbo.

Nel video di presentazione queste le prime dichiarazioni: “Ciao a tutti, ce l’abbiamo fatta. Da oggi sono a disposizione di mister Trocini. Vi aspettiamo numerosi al Granillo e forza Reggina“.