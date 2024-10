Reggina, Iiriti ha incontrato i soci di minoranza, Gallo la squadra. I progetti sono ambiziosi

In pochi giorni il DG della M&G ha già fatto tantissimo. C'è grande euforia in città

Giorni frenetici questi che hanno preceduto l’incontro del pomeriggio tra la Reggina ed il Trapani. Ovviamente le maggiori attenzioni si sono concentrate sulla visita del duo Gallo-Iiriti, presidente e direttore generale della M&G, gruppo imprenditoriale che nei prossimi giorni chiuderà in maniera definitiva l’accordo con i Praticò per l’acquisizione delle quote di maggioranza.

Ma incontri conoscitivi ci sono stati anche con chi detiene le quote di minoranza come De Caridi e Simonetta e questa mattina presso un noto albergo di Reggio con tutti i soci che rappresentano la parte restante, quella del 3% circa.

Una lunga chiacchierata, uno scambio di battute e ampia disponibilità da ambo le parti con l’appuntamento fissato per i primi di gennaio. L’obiettivo della M&G è sicuramente quello di acquisire il 100% in breve tempo, per poi tuffarsi sul calciomercato cercando di rinforzare l’attuale organico. Nella stessa mattinata Gallo e Iiriti hanno anche incontrato la squadra. L’inizio di un percorso che dovrà essere ufficializzato a breve ha già avuto comunque un impatto forte e positivo, i tifosi iniziano a sognare.