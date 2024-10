Reggina, Iiriti: ‘Prossimo obiettivo la Curva Nord. Granillo a lunga gestione’

Rimesso a posto il vecchio tabellone, tocca adesso riqualificare quel settore, la curva nord, da troppo tempo in stato di abbandono e con uno spicchio riservato solo ai tifosi ospiti. Insieme agli obiettivi che sono quelli di restituire alla Reggina le categorie che più le competono e riportare così come sta accadendo la tifoseria al Granillo, si aggiunge quello di riaprire al pubblico la curva nord.

Non un passaggio semplice, perché insieme alla riqualificazione bisognerà renderlo nuovamente agibile ed anche di questo si è parlato in occasione del primo ed unico confronto tra il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il presidente Luca Gallo. A tal proposito, nel corso di un lungo intervento a Talk Sport su Antenna Febea, il DG Iiriti ha dichiarato:

“Vogliamo riaprire la Curva Nord, ci stiamo adoperando per farlo il prima possibile. L’incontro con Falcomatà è andato benissimo, si è parlato delle strutture. Noi vorremmo acquistare il Granillo o in alternativa prenderlo in concessione ovviamente a lunghissima scadenza, vedremo quali saranno le disposizioni dell’amministrazione comunale. L’idea è quella di un Granillo aperto 7 giorni su 7, magari si potrebbe fare un bando unico con il S.Agata ma queste sono mie personali considerazioni. Certamente per fare calcio in un certo modo serve poter contare sulle strutture”.