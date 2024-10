Reggina, il presidente Gallo ed il nuovo pullman attendono oggi i tifosi al Granillo

Fissato l'appuntamento per questa sera allo stadio con il massimo dirigente

Il presidente Luca Gallo ne ha studiato e sviluppato il design. Un look innovativo griffato mercedes. Una superficie amaranto con un’onda bianca personalizzata. Il volto e la firma del primo dirigente del Club come regalo destinato alla squadra e al pubblico. Un’onda che esprime i successi della squadra in campo e l’entusiasmo dei tifosi fuori.

Sulla fiancata il marchio che rappresenta l’identità amaranto. Viaggiare per l’Italia, adesso, sarà ancora più bello. Il nuovo pullman farà il suo esordio alle 19 di questa sera presso lo stadio “Oreste Granillo”, dove ad accogliere tifosi e stampa ci sarà il presidente Luca Gallo.

