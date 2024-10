Reggina in serie B: il video dei rappers Nano (Natanael Nano Zaccarelli) e Giovane Werther (Giovan Battista Romeo)

I calciatori non hanno potuto festeggiare in campo una promozione strameritata. I tifosi hanno dovuto limitare i festeggiamenti per le restrizioni ancora vigenti. Ed allora ci hanno pensato i rappers Nano (Natanael Zaccarelli) e Giovane Werther (Giovan Battista Romeo) a dedicare una bellissima canzone alla squadra di Mimmo Toscano, per esaltarne il cammino straripante che De Rose e compagni hanno condotto, fino alla promozione in serie B.

