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Reggina, ritiro di Cantalupa: modifica al programma allenamenti

Sabato 8 agosto il secondo test per gli amaranto 

07 Agosto 2026 - 13:19 | Comunicato

Reggina Cantalupa Mady Abonckelet ()

AS Reggina 1914 rende noto che domenica 9 agosto non avrà luogo l’allenamento mattutino, originariamente in programma. Dopo l’allenamento congiunto con l’AC Gozzano (sabato 8 agosto, calcio d’inizio ore 18:00), il gruppo squadra usufruirà di una giornata di riposo, per poi tornare ad allenarsi lunedì 10 agosto.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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