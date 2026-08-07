Reggina, ritiro di Cantalupa: modifica al programma allenamenti
Sabato 8 agosto il secondo test per gli amaranto
07 Agosto 2026 - 13:19 | Comunicato
AS Reggina 1914 rende noto che domenica 9 agosto non avrà luogo l’allenamento mattutino, originariamente in programma. Dopo l’allenamento congiunto con l’AC Gozzano (sabato 8 agosto, calcio d’inizio ore 18:00), il gruppo squadra usufruirà di una giornata di riposo, per poi tornare ad allenarsi lunedì 10 agosto.
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