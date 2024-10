Reggina e Reggio, meraviglioso abbraccio. Sui social è sempre derby con il Messina…

Un abbraccio meraviglioso e quasi soffocante. Il popolo amaranto affolla piazza Duomo, l’inaugurazione dello store della Reggina è solo un pretesto per dimostrare un entusiasmo completamente ritrovato. Cori e applausi per i giocatori, Cevoli osannato, Gallo oramai diventato un beniamino dei tifosi amaranto.

“La prima cosa che ho pensato ieri entrando nello Storecompletato, sono stati i bambini, tutti con la maglia della Reggina per il presente e per il futuro. Qui la tifoseria è strepitosa, meravigliosa. C’è un motivo personale per cui ho preso la Reggina, una cosa che mi è successa tantissimi anni addietro, quando arriveremo in serie A ve ne dirò il motivo”, le dichiarazioni sibilline del massimo dirigente amaranto.